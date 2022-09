Hajtóvadászat! Lakása előtt egy robogóról lőtték fejbe a tinédzsert

Otthona előtt lőttek le egy 17 éves lányt Brooklynban szerda este – írja a Fox News.

A rendőrség elmondta, hogy az áldozat a lakása előtt beszélgetett a barátaival, amikor két férfi robogóval elhajtott mellettük, és az egyikük tüzet nyitott a csoportra. Az egyik lövedék arcon találta a lányt, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően életét vesztette.

New York girl, 17, fatally shot outside of Brooklyn apartment; suspects at large https://t.co/ySOdlOfIis

— Fox News (@FoxNews) September 29, 2022