Felborult egy iskolásbusz, tizenegy gyerek a sérültek között

Kanyarodó iskolabusz ütközött össze egy szemből érkező kamionnal Nebraskában kedd délután. A busz az ütközés erejétől felborult, az utastérben tartózkodó mind a tizenegy diák megsérült – írja a New York Post a hatóságok közleményére hivatkozva.

Nebraska school bus crash injures 11 children after it collides with semi-trailer truck https://t.co/UHn8VyUwW5 pic.twitter.com/6w3ijdlXYa

— New York Post (@nypost) September 29, 2022