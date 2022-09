Erősödő orosz–kínai szövetség, elhúzódó válság és energiapánik – egyre nehezebben kommunikálható a szankciós politika

Hét hónappal ezelőtt az Európai Unió, az USA és számos más ország szankciók széles skáláját kezdte el bevezetni Oroszországgal szemben. Már most nyilvánvaló, hogy az intézkedések nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Míg a szankciók hosszú távon okozhatnak ugyan károkat az orosz gazdaságnak, rövid távon aligha gyengítik az országot, amely 2022-ben várhatóan rekordszintű energiabevételekkel és hatalmas külkereskedelmi többlettel rendelkezik majd. Egyre nehezebb lesz kommunikálni azokat a szankciókat, amelyek nem gyengítik döntően a címzettet, és nem késztetik politikai engedményekre, ugyanakkor gazdaságilag keményen sújtják a kezdeményezőt – írja elemzésében a The European közgazdász szerzője, Michael Heise.