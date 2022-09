Videó az Északi Áramlat gázvezeték robbanásáról

Kedden robbanásokat észleltek az Északi Áramlatnál. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozhatta a nyomáscsökkenést és a szivárgást a tengeri gázvezetékei területén, Dánia közelében.

Mint arról a hirado.hu is beszámolt: korábban a német média is arról cikkezett, hogy célzott támadás érhette a gázvezetéket, erre utalnak a svéd nemzeti szeizmológiai hálózat áltla közzétett adatok is.

Az SVT svéd nemzeti műsorszolgáltató jelentése szerint szeizmológusok robbanásokat regisztráltak az Északi Áramlat vezeték közelében. A mérőállomások Svédországban és Dániában is erős víz alatti robbanásokat regisztráltak hétfőn a gázszivárgásokkal azonos területen.

„Kétségtelen, hogy ezek robbanások voltak”

– mondta Björn Lund, a svéd nemzeti szeizmológiai hálózat, az SNSN szeizmológiai előadója. Elárulta: „jól látható, ahogy a hullámok a fenékről a felszínre pattannak”. Nem kétséges, hogy robbanás volt. Még egy gnosjöi állomásunk is érzékelte”.

