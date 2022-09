Nem enyhül a migrációs nyomás: Szabadkán és környékén négyszeres kapacitással üzemelnek a befogadó táborok

Továbbra sem enyhül a migrációs nyomás a déli határon. Szabadkán és környékén négyszeres kapacitással üzemelnek a befogadó táborok. A magyar határon is folyamatosan, óriási a nyomás: egy nap alatt több mint 1300 próbálkozás történt – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Nem csitul a migrációs nyomás a déli határon

Kabátban, kapucnis melegítőben, de gyakran mezítláb, csak papucsban sétálnak a migránsok Szabadkán. Már nem csak a táborok környékén, hanem az egész városban lehet találkozni az idegenekkel.

Kerítésen száradó ruhák és szemét amerre a szem ellát. Sokan sátrat vertek a kijelölt szálláshely terültén, mert annyian vannak, hogy az épületben már nem férnek el. Azonban már nem sokáig, hiszen új épületszárnnyal bővül a befogadóközpont.

„Fáznak a migránsok. Éppen ezért folyik a szabadkai befogadóközpontban egy új épületszárny felépítése. Hiszen a hideg idő beálltával valószínűleg az új épületben helyezik majd el a migránsokat. Továbbra is gyakorlatilag négyszeres kapacitással üzemel a szabadkai befogadóközpont. És a hűvös, ködös, hideg reggelek az esős, hideg éjszakák miatt a migránsokat megpróbálják elszállásolni majd olyan épületekben, ahol nem fognak fázni” – mondta Mészáros György, a közmédia tudósítója.

„Afganisztánban gondok vannak. A családom ott maradt Afganisztánban. Nagyon nagy ott a probléma. Én Franciaországba megyek, dolgozni szeretnék és pénzt küldeni a családomnak” – mondta egy afgán migráns.

Közben Szabadka külvárosában, a nyári halálos lövöldözés után elhíresült Makkhetesi erdő közelében sem csitul a helyzet.

Továbbra is tömegesen vonulnak a migrásnok, ami teljesen felforgatta a vajdasági lakók életét, sokan már aludni sem tudnak miattuk.

„Az éjjel is, meg tegnapelőtt éjjel is megállás nélkül. És a csoportok nagyok. Óriásiak. 70-80 fős csoportokban jönnek. Olyat is hallottunk, hogy valamilyen szállásokat a központban bezártak, akkor mindig megnövekedik. Sőt volt olyan is, hogy először láttam gyerekeseket is, de folyamatosan közlekednek” – mondta egy helyi lakos.

A magyar határon is folyamatos a mozgás. Csak kedden több mint 1300 illegális migránssal szemben intézkedtek a rendőrök, többségük Szerbia felől érkezett. A legtöbb intézkedés Csongrád-Csanád megyében történt.

A Ripost arra hívta fel a figyelmet, hogy az intézkedés alá vont migránsok között vannak olyanok, akik szinte hivatásszerűen közlekednek a határ két oldala között: Magyarország felé mindig új csoportot segítenek át, Szerbiába viszont már a magyar rendőrökkel vitetik vissza magukat.