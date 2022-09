Még vizsgálják az Északi Áramlat robbanásának körülményeit, de legtöbben úgy vélik, szabotázs történt

Óránként akár több millió köbméter gáz is távozhat a sérült Északi Áramlat vezetékeken. Ez még napokig is eltarthat, ugyanis hiába zárták el a csöveket, a már bennük lévő gáz a Balti-tengerbe szivárog. Közben továbbra is tartanak a vizsgálatok az esettel kapcsolatban, a legtöbben úgy gondolják, hogy szabotázs történt – hangzott el az M1 Híradójában.