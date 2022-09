Lezuhant két helikopter, legalább húszan életüket vesztették

Uganda decemberben küldött csapatokat a szomszédos Kongói Demokratikus Köztársaságba, hogy segítsen a Szövetséges Demokratikus Erők (ADF) elnevezésű iszlamista milícia elleni harcban.

A kongói katonai szóvivő elmondta, hogy az ugandai hadsereg még nem adott tájékoztatást a balesetek részleteiről. Két helikopter is balesetet szenvedett, és egyelőre 22 halottról tudnak, ennél több részlettel azonban nem szolgált – tette hozzá.

Brig Gen Felix Kulayigye, the army spokesman, confirmed last evening in a telephone interview that a Russian-made Mi-17 helicopter crashed in the eastern DRC. https://t.co/7bIbIlp0yG

