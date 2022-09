Hogyan veszítsük el politikai népszerűségünket négy hét alatt? – Kiábrándultak a németek Robert Habeck alkancellárból

Augusztusban még Robert Habeck alkancellár, gazdasági miniszter volt a német politika szupersztárja. Ez mindössze néhány hét leforgása alatt alaposan megváltozott: a felmérések szerint politikustársai már jócskán megelőzik őt népszerűségben. Több ok vezetetett oda, hogy a németek ilyen gyorsan kiábránduljanak a miniszterből – írja a Focus.de.

„Nem csak parázslik, de van, hogy már lángol is a tető”– ezzel az érzékletes hasonlattal írta le Robert Habeck a német gazdaság állapotát a DPA hírügynökségnek adott nyilatkozatában.

Habeck nem is régen még óriási népszerűségnek örvendett, a mérések alapján ez viszont már koránt sincs így. Több oka vezetett oda, hogy az alkancellár ilyen gyorsan a népszerűségi lista alján találja magát.

Habeck elképzelése a gázadóról zavaros és önkényes volt

A gázadóra vonatkozó elképzelése kezdettől fogva zavaros volt. Hogy az infláció és az energiaár-robbanás idején az államnak miért kellene az energiaárakat növelve, az infláció motorjaként működnie, Habeck nem tudta meggyőzően megmagyarázni.

A választók nehezen emésztették meg azt a társadalmi igazságtalanságot, hogy a Németország és Oroszország közötti energiaháború kockázatát miért csak a gázfogyasztóknak kell viselniük. Különösen azért, mert ez a 21 millió gázfogyasztó nem felelős a történtekért, és nem rendelkezik semmilyen tartalékstratégiával sem.

Habeck katari és kanadai energetikai útjai eredménytelenek voltak

A gazdasági miniszter és Scholz kancellár katari, kanadai és szaúd-arábiai utazásaikkal azt sugallták, hogy az állam mostantól vaskézzel fogja lezárni azt az energiahézagot, amelyet az energiaipar nem tud lezárni. Az utazások sikerei azonban aligha voltak mérhetőek.

2020-ban a Szövetségi Köztársaság mintegy 56 milliárd köbméter földgázt importált Oroszországból. A Katarból importált 137 000 köbméter LNG mintegy 82 millió köbméter gáznemű földgáznak felel meg. Ez Oroszország korábbi, csővezetéken keresztül történő éves szállításának körülbelül 0,2 százaléka.

Eközben Kanadában Justin Trudeau miniszterelnök hangsúlyozta, hogy országa rövid távon nem fog szerepet játszani a folyékony gázellátásban.

Átgondolatlan gazdasági intézkedések

A miniszter szinte naponta követel újabb és újabb állami támogatásokat, amelyeket a pénzügyminiszter újabb adósságokkal akar megfizettetni. Kéréseinek a jelen helyzetben ára van: a pénz elértéktelenedésével és a jólét elvesztésével, a következő generáció pedig lehetőségeinek korlátozásával fizeti majd meg őket.

A Szövetségi Számvevőszék már most figyelmeztet a költségvetéssel kapcsolatban, mert alig maradt valami a jövőbeli beruházásokra.

A nukleáris politika és az atomerőművek

A keddi nap fordulatával, a dolgok jelenlegi állása szerint az Isar 2 és a Neckarwestheim 2 atomerőművek az év végén túl is működni fognak. Habeck korábban hiába hangoztatta, hogy az atomerőműveket mindenképp bezárják, most kénytelen volt szembe menni pártja egyik legfontosabb elvével, és elismerte, hogy amit pár napja még lehetetlennek nevezett, az most már szükséges. A francia energiaellátási problémákat okolta azért, hogy Németország három megmaradt atomerőművéből kettőnek a működési idejét áprilisig meghosszabbíthatják.

A nukleáris politika egyébként komoly feszültséget és véleménykülönbséget okozott a kormánykoalícióban is.

Habeck olyan körülményekre panaszkodik, amelyeket részben ő maga idézett elő

Amikor Robert Habeck a német gazdaság gyenge tartalékai miatt panaszkodik, akkor olyan körülményekről panaszkodik, amelyek kialakulásához ő maga is hozzájárult. Az energiaár-robbanás volt a gyújtószerkezet a német kis- és középvállalkozások profitcsökkenéséhez, de ehhez a Zöldek is hozzájárultak az általuk támasztott szigorú bürokratikus követelményekkel. Nem véletlen, hogy a német vállalatok jövedelmezősége szintén történelmileg alacsony.

Az alkancellár népszerűségének csökkenése mind a közvélemény-kutatások eredményeiben, mind a médiamegjelenéseiben megmutatkozik.

Míg augusztusban 27 százalékos népszerűségével bőven megelőzte a 20 százalékon álló Olaf Scholzot, illetve a 16 százalékon álló Friedrich Merz CDU-elnököt, szeptember végén már csak a dobogó harmadik fokára tudott felállni a három politikus népszerűségi versenyében, mindössze 17 százalékkal.

