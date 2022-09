Elemző: Németország az esélyét is elveszti annak, hogy Oroszországból gázt tudjon vásárolni

A nyolcadik szankciós csomagot készíti elő Brüsszel – a legújabb embargók az atomenergiát is érintenék

Újabb, immár a nyolcadik szankciós csomagot készíti elő az Európai Bizottság Oroszországgal szemben. Az elképzelések szerint a legújabb embargó az atomenergiát, az információs technológiát és a gyémántipart érintené, de bővítené a globális fizetési rendszerből, a SWIFT-ből kiutasított bankok körét is. Utóbbi érintené a Gazprombankot is, így teljesen ellehetetlenülnének a gázvásárlások Oroszországtól. Az nem merült fel Brüsszelben, hogy a szankciókról az európai embereket is megkérdezzék, Magyarországon azonban hamarosan nemzeti konzultáció lesz – hangzott el az M1 Híradójában.

