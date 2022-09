Új otthonra lelt egy barna medve, aki egy kaliforniai nő faházába surrant be. Amíg a tulajdonos távol volt, a kamerák rögzítették, ahogy az éhes állat 10 nap alatt ötször betört a házba, ezalatt az idő alatt pedig tönkretette a nő konyháját is – számolt be a különös eseményről a The New York Post.