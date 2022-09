A katari világbajnokságon elmaradhat az LMBTQ-propaganda

Több európai labdarúgó-szövetség is próbál nyomást gyakorolni a FIFA-ra, miután a szervezők megtiltanák, hogy a katari labdarúgó-világbajnokságon szivárványos karszalagot viseljenek a csapatkapitányok a pályán – számolt be az AP News . A portál kiemelte, hogy legutóbb a német és a francia labdarúgó-válogatott is csatlakozott ahhoz a nyolc európai csapat „OneLove” kampányához, amely hollandiából indult el, és a diszkrimináció elítélésére hívja fel a figyelmet. Az ügy kapcsán az AP megjegyezte: a FIFA szabályai megtiltják a csapatoknak, hogy saját karszalagot vigyenek a világbajnokságra, és ragaszkodnak ahhoz, hogy az irányítótestület által biztosított felszerelést kell használniuk.