Tűz ütött ki a PKN Orlen lengyel olajfinomtóban, két ember életét vesztette

A közlemény szerint a plocki üzem egyik berendezésének kemencéje gyulladt ki. A baleset helyszínén a PKN Orlen üzemi tűzoltósága azonnal intézkedett, a helyzetet ellenőrzés alatt tartják – áll a közleményben.

Na terenie Orlenu w Płocku doszło do wybuchu. Jak poinformowała płocka policja, w wyniku eksplozji 2 osoby zmarły.

Według @PKN_ORLEN doszło do “chwilowego zapłonu pieca na jednej z instalacji”.

Do wybuchu doszło w piecu, który dopiero co był remontowany i właśnie przeszedł odbiór pic.twitter.com/PEEEVtSuLu

— Stockton Diabeł (@Diabel_68) September 27, 2022