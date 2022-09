Bloomberg: Fájdalmas évek várnak Európára

Hiába költenek eurómilliárdokat az európai kormányok, hogy ellensúlyozzák a gázárak elszabadulását, ezzel nem tudják megakadályozni a recessziót – vélekedik a Bloomberg . Az orosz gázimport leállását követően egyre csak halmozódnak a bajok Európában, és már elkerülhetetlennek látszik egy, az egész kontinenst érintő recesszió, ami mellett a 2009-es pénzügyi világválság hatásai eltörpülhetnek. A gazdasági portál szerint kemény tél vár Európára, hiszen az energiahiány miatt nem tud termelni a vegyiipar, az acélgyártás, az autógyártás, és ez súlyosan érinti a háztartásokat is. A Bloomberg az európai energiapiac és gazdaság helyzetét modellezve arra az eredményre jutott, hogy az európai gazdaság már most 1 százalékot zsugorodást mutat. Megjegyzik: 2022 utolsó negyedévében a gazdasági visszaesés elérheti az 5 százalékot is. Mint ismeretes: az uniós ipar energiaellátásának 40 százalékát az orosz energiahordozók biztosították, amelyek az orosz-ukrán háború kitörése óta az EU szankciós politikájának célkeresztjébe kerültek.