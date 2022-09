A tizenhatodik emeltről zuhant a halálba a lángok elől menekülő férfi

Tűz ütött ki egy bristoli toronyházban, a lakók mind menekülni próbáltak. A 16. emeleti lakásban tartózkodott az a férfi is, aki menekülés közben életét vesztette.

WATCH: A man has died after a fire in a block of flats in #Bristol . Emergency services were called shortly after 02:15 BST to Twinnell House on Wills Drive, off Stapleton Road. pic.twitter.com/Q6jIskktZ0

A lakásban tartózkodó két másik férfinak állítólag sikerült átjutnia az épület külső szélén a szomszédos ingatlanokba. A rendőrség szóvivője azonban megerősítette, hogy a harmadik férfi, aki szintén menekülni próbált, a mélybe zuhant, miközben ő is kimászott az ablakon.

Twinnell House in Easton this morning after a fire on the top floor shortly after 2.15am on Sunday.@ASPolice believe a man who died fell from a window trying to escape the fire.@BristolCouncil say most residents have now returned to their homes #HeartNews #Bristol pic.twitter.com/iqdMP5xImZ

