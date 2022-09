A migrációellenes AfD Kelet-Németország legerősebb pártja

A német migrációellenes Alternatíva Németországért (AfD) pártja egyre jobban előre tör, melyet a közvélemény-kutatásokkal foglalkozó Insa felmérése is alátámaszt, ugyanis az AfD jelenleg Kelet-Németország legerősebb pártjává nőtte ki magát – számolt be a Junge Freiheit . A lap továbbá hozzátette, a párt támogatottságának javulása országos szinten is megmutatkozik, míg az eddig közkedvelt politikusok, többek között Robert Habeck gazdasági miniszter és Karl Lauterbach egészségügyi miniszter népszerűsége erős hanyatlásnak indult.