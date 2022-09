Történelmet írhat: Giorgia Meloni alakíthat kormányt Olaszországban

Már közel biztosnak mondható, hogy a jobboldali pártok szövetsége nyerte a parlamenti választást Olaszországban vasárnap. A szövetség legerősebb pártjának, az Olasz Testvéreknek az elnöke, Giorgia Meloni alakíthat kormányt, amellyel ő lehet Olaszország első női miniszterelnöke, és a második világháborút követően az első olyan jobboldali kormányt alakíthatja meg, amelynek stabil többsége lesz a törvényhozásban. A választás kapcsán az elemzések megjegyzik, hogy Olaszország jelenleg számos olyan krízissel néz szembe, mint az energiaválság és a megugrott rezsiköltségek, vagy éppen az államadósság kimagasló szintje. Ebben a helyzetben pedig az olaszok egy eddig ki nem próbált politikai szövetségnek szavaztak bizalmat.

Minden jel arra utal, hogy Giorgia Meloni lesz Olaszország első női miniszterelnöke, miután a vasárnapi választások végeredményhez közeli adatai azt mutatják, hogy a jobboldali tömbnek szilárd többség lesz a parlament mindkét házában – számolt be a Reuters hétfőn. A lap kiemelte, hogy a jobboldal olyan arányú győzelmet aratott, amely évek óta nem tapasztalt politikai stabilitást hozhat Olaszországnak.

Az olasz sajtó is egyértelműen Meloni győzelméről számolt be. „Giorgia Meloni nyert” – címmel jelent meg a legnagyobb példányszámú olasz napilap, a Corriere della Sera, a jobboldali Il Tempo pedig „Giorgián a sor” címmel futott be.

A Reuters emlékeztetett: Meloni és szövetségesei számos kihívással néznek szembe, beleértve a megugró energiaárakat, az ukrajnai háborút és az eurózóna harmadik legnagyobb gazdaságának újabb lassulását. „Emlékeznünk kell arra, hogy nem a végponton, hanem a kiindulóponton vagyunk. Holnaptól kell bizonyítanunk, hogy értékesek vagyunk” – idézték a 45 éves Meloni szavait, amelyet a Olasz Testvérek pártja támogatóihoz intézett hétfő reggel.

„Ha arra kérnek bennünket, hogy kormányozzuk ezt a nemzetet, megtesszük az összes olaszért, azzal a céllal, hogy egyesítsük az embereket, és arra összpontosítsunk, ami összeköt bennünket, nem pedig arra, ami elválaszt” – mondta, és hozzátette: Itt az ideje a felelősségvállalásnak.

Már 90 százalék fölött a szavazatok feldolgozottsága

Az eddigi eredmények alapján már kijelenthető, hogy az Olasz Testvérek több mint 26 százalékkal vezetnek, szemben a legutóbbi, 2018-as országos választáson elért mindössze 4 százalékkal. A jobboldali szövetség megválasztásával az olasz szavazók egy eddig nem próbált formációnak adtak bizalmat, hogy megoldást találjon az országot és nemzetüket érintő számos problémára. A Reuters azonban kiemelte, hogy Meloniék fő szövetségese, Matteo Salvini Ligája gyengébb eredményt ért el: a szavazatok mindössze 9 százalékát tudták megszerezni, miközben 2018-ban még 17 százalékos eredményt értek el. A lap arra is emlékeztetett, hogy Meloni az összes hagyományosan Salvinit támogató északi területen megelőzte szövetségesét. Meloni másik szövetségese, Silvio Berlusconi Forza Itáliája sem ért el kimagasló eredményt: 8 százalékot kaptak.

Mint írták, habár Meloni szövetsége az előrejelzések szerint kényelmes többséget fog szerezni a felső- és az alsóházban, tagjainak azonban számos kérdésben eltérő álláspontja van, amelyeket nehéz lehet összeegyeztetni.

A Reuters emlékeztetett: Salvini például erőteljesen megkérdőjelezi a Nyugat Oroszország elleni szankcióit, eltérő véleménnyel vannak, hogy miként kezeljék a megugrott energiaszámlákat, illetve számos ígéretet tettek, mint például az adócsökkentéseket és a nyugdíjreformot, amelyeket Olaszország nehezen engedhet meg magának.

A lap megszólaltatta Sarah Carlsont, a Moody’s hitelminősítő intézet vezető alelnökét, aki szerint a következő olasz kormánynak olyan adósságterhet kell kezelnie, amely ki van téve a negatív növekedésnek, a finanszírozási költségeknek és az inflációs folyamatoknak. Arra is kitértek, hogy Giorgia Meloni attól a Mario Draghi miniszterelnöktől veszi át Olaszország vezetését, aki korábban az Európai Központi Bank volt és 18 hónapos hivatali ideje alatt az EU döntéshozatalának középpontjába helyezte Rómát. A lap azt is aláhúzta, hogy Draghi szoros kapcsolatot ápolt Párizzsal és Berlinnel. Mint írták, Európában elsőként a spanyol és francia jobboldali ellenzéki pártok, valamint Lengyelország és Magyarország nemzeti konzervatív kormányai üdvözölték Giogria Meloni győzelmét. A Reuters szerint ezen politikai erőknek feszült a viszonyuk Brüsszellel.

A parlamenti többség adott

A Reuters aláhúzta: 64 százalékos volt a választási részvételi arány, ami elmarad a négy évvel ezelőtti 73 százalékhoz képest.

Mint írták, a jobboldal teljes mértékben kihasználta Olaszország választójogi törvényét, amely a szavazás előtti szövetségeket építő pártok számára előnyös, ezzel szemben a balközép és a centrista pártok nem tudtak összekapaszkodni.

A balközép Demokrata Párt (PD) mintegy 19 százalékot szerzett, míg a baloldali, független Öt Csillag Mozgalom 15 százalék körüli eredményt ért el, ami a várakozásokat meghaladó eredmény. „Szomorú este ez az ország számára” – jelentette ki Debora Serracchiani, a PD vezető képviselője. A politikus szerint bár a jobboldalnak van többsége a parlamentben, de nincs többsége az országban.