„Nyissák meg az Északi Áramlat 2-t” – Több százan tiltakoztak a brüsszeli szankciók ellen Németországban

Ismét a berlini kormány energiapolitikája, valamint az uniós szankciók ellen tüntettek Németországban. A demonstrálók az Oroszországgal szembeni szankciók eltörlését és az Északi Áramlat 2 vezeték megnyitását követelték, valamint távozásra szólították fel a szövetségi kormányt. Németországban egyre többen érzik, hogy őket jobban sújtják a szankciók, mint az oroszokat – számolt be róla az M1 Híradója.

Ismét több százan tiltakoztak Németországban a magas energiaárak miatt. A tüntetők transzparenseket és orosz zászlókat a magasba emelve nemet mondtak a drága amerikai gázra, és igent az orosz földgázra. A szervezők egyike szerint egyszerűen őrültség az uniós és a német szankciós politika, mivel az teljesen ellentmond a normalitásnak.

Oroszországot nagyon súlyos szankciókkal sújtják, és hát az oroszok azt mondják: engedjétek el a szankciókat, és akkor tudunk szállítani. Németországnak hosszú távú szerződesei vannak, nagyon olcsón vehette a gázt, tehát versenyelőnyben volt. És most pontosan ezt blokkolták a szankciókkal – mondta a tüntetés egyik szervezője.

„Nyissák meg az Északi Áramlat 2-t”

– ez állt az egyik transzparensen Lubminban, ahol az orosz földgázvezeték eléri Németországot. Az egybegyűltek egyik fő követelése az Oroszország elleni szankciók eltörlése.

„Hogy megbizonyosodjak arról, hogy ismét elég gázt kapunk és megszűnnek a szankciók – ezért vagyok ma itt!” – mondta egy résztvevő.

Voltak, akik egyenesen a jelenlegi kormány távozását sürgették. Közrejátszhatott ebben az is, hogy nemrégiben a német gazdasági miniszter is ellátogatott Lubminba, de semmivel sem kecsegtette a lakosságot az orosz gáz ügyében.

„Nem látok olyan forgatókönyvet, amelyben az Északi Áramlat 2 szerepet játszhatna Németország energiabiztonságában”

– mondta Robert Habeck.

A tüntetés egy pontján ukrán nők egy csoportja vonult vastag fekete ragasztószalaggal betapasztott szájjal és „véres gáz”, illetve „Oroszország terrorista állam” feliratú táblákkal a színpad elé. A biztonsági erők a rendezvény területének szélére szorították őket. Szószólójuk szerint azt akarták jelezni, hogy az északi áramlatok ügye nem csupán gazdasági kérdés.

„Nemcsak az otthoni kényelemről van szó, hanem ennek a projektnek az igazi ára az ukrajnai emberek élete” – mondta az egyik ukrán ellentüntető.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a német emberek az utcára vonultak az energiaválság és a szankciók miatt: az elmúlt hetekben több demonstráció is volt Németországban. Berlinben és Lipcsében is ezrek tiltakoztak a német kormány energiapolitikája miatt. Az elégedetlenség oka, hogy egy év alatt csaknem 80 százalékkal emelkedtek a rezsiköltségek Németországban, ami a családoknak és a cégeknek is jelentős nehézségeket okoz. A berlini kormány azonban egyelőre kitart az Oroszországgal szembeni szankciók mellett.

