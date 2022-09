Németország elvesztette egyik gleccserét

Ezen a nyáron Németország elvesztette még megmaradt gleccserei egyikét, a Schneeferner déli ágát.

A Bajor Tudományos Akadémia hétfői közleménye szerint a déli Schneeferner a gyors olvadás miatt elvesztette gleccser státuszát. „A Schneeferner jegének vastagsága jelentősen csökkent, és legnagyobb részén már a kétméteres vastagságot sem éri el, és valószínű, hogy már nem mozog” – írta az akadémia a jelentésben.

Südlicher Schneeferner verliert Status als Gletscher https://t.co/IjuvzH6445 pic.twitter.com/Dncq6LcG7V — Westdeutsche Zeitung (@wznewsline) September 26, 2022

Még a legvastagabb folt is hat méter alá csökkent, holott 2018-ban még a tíz métert is elérte. A 2018-2022 közötti időszakban a gleccser felülete is a felére zsugorodott, jelenleg egy hektárnyi. Az akadémia előrejelzése szerint a megmaradt jég egy-két éven belül várhatóan teljesen elolvad.

Az akadémia 1892 óta végez rendszeres méréseket a gleccseren, ezek most véget érnek.

A déli Schneeferner eltűnése azt jelenti, hogy Németországban csupán négy gleccser maradt: a Zugspitzéről induló Höllentalferner és a Schneeferner északi vonala, valamint a berchtesgadeni Alpokban lévő Blaueis- és Watzmann-gleccser.

Az Alpokban és más hegységekben megfigyelt, a klímaváltozás hatásának tulajdonított gyors gleccserolvadást a 2000-es évek kezdetétől kísérik figyelemmel. A bajor környezetvédelmi minisztérium tavalyi jelentésében arról számolt be, hogy az éghajlatváltozás miatt Németország még ebben az évtizedben elveszítheti utolsó gleccsereit is.

A tudósok korábban úgy becsülték, hogy a gleccserek az évszázad közepére tűnhetnek el.

Egy 2021 áprilisában közzétette globális tanulmány megállapította, hogy a világ szinte valamennyi gleccsere egyre nagyobb ütemben veszít tömegéből, és ez okozza a tengerszint-emelkedés több mint 20 százalékát ebben az évszázadban.