Meglőtte apját és saját magát egy kislány, aki barátnőjével tervezgette családja kivégzését

Egy 12 éves texasi kislány lelőtte apját, majd maga ellen fordította a fegyvert, miután a barátnőjével tervezgetett szökési kísérlet meghiúsult – tájékoztat a Fox News.

12-year-old Texas girl shoots dad in alleged plot with friend to kill their families https://t.co/C2nTSZlL8y pic.twitter.com/3Hi3hEdpyq

— New York Post (@nypost) September 25, 2022