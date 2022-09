Lelökte a mólóról unokaöccsét, és csaknem fél órán át nézte, ahogy az életéért küzd

Egy nő lelökte a mólóról hároméves unokaöccsét, és könyörtelenül nézte, ahogy a vízben küzd az életéért – írja a New York Post a hatóságok közleményére hivatkozva.

Az ügyészek a csütörtöki tárgyaláson elmondták, hogy a 34 éves Victoria Moreno ellopott egy autót, és kisurrant hároméves unokaöccsével a család Des Plaines-i otthonából hétfőn. A nő a Michigan-tóhoz hajtott, ahol kisétált a mólóhoz a kisfiúval. Körülnézett, és amikor senki sem figyelte őket, belökte a gyereket a vízbe.

„A vádlott egyszer sem kiáltott segítségért, nem hívott segítséget, és ő maga sem próbált meg segíteni” – mondta Lorraine Scaduto helyettes államügyész.

