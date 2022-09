Kulturális háború tört ki egy texasi LMBTQ-barát templomnál

A texasi konzervatív és keresztény körök felháborodásához vezetett, hogy a Katy városában működő First Christian-templomban drag bingót szerveztek, amelynek bevételeiből egy olyan ingyenes butik megvalósítását tervezték, amely lehetővé tenné a tinédzserek és fiatalok számára, hogy „kipróbálják” a más identitást. A templom a közösségi oldalán is nyíltan propagálja az LMBTQ-közösségeket, így nem csoda, hogy a vasárnapi programjuk kisebb polgárháborút robbantott ki a konzervatív és liberális csoportok között. A helyszínen képviselte magát a szélsőjobb és szélsőbaloldal is.