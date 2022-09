Elemzők: Idén ezermilliárd euróval kell többet fizetniük az európai embereknek az energiáért, mint tavaly

Szakértők szerint az óriási drágulásért az Oroszország elleni uniós szankciók a felelősek. Ráadásul Brüsszel további büntetőintézkedéseket tervez Moszkva ellen, pedig már az eddigiek is recesszióval fenyegetik az európai gazdaságot. Mindeközben Oroszország bevételei emelkednek, a másik nagy nyertese a szankciós politikának pedig az Egyesült Államok, ugyanis nemcsak a bevételei nőttek meg, de a dollár is erősödik, miután több európai cég is azt tervezi, hogy Amerikába viszi a termelését – számolt be róla az M1 Híradója.