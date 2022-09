Belgiumban rendkívüli mértékben megnőtt az érdeklődés a termoruházat iránt

Belgiumban is egyre nehezebben fizetik ki a rezsiszámlát az emberek, ráadásul a szeptemberi hideg miatt 50 százalékkal nőtt a gázfogyasztás. Már a fővárosban is tüntettek, a szakszervezetek szerint egyre több családnak kell választania, hogy a számlákat fizeti ki, vagy a hűtőt tölti fel. Az energiaválság nemcsak a legszegényebbeket érinti, hanem az alsó középosztályt is – számolt be az M1 Híradója.

Nem tudják fizetni a rezsit Belgiumban, ezért már Brüsszelben is tüntetnek Az M1 brüsszeli tudósítója elmondta: rengeteg probléma akad a számlákkal is, az úgynevezett energiaügyi ombudsmanhoz beérkező panaszok száma nagyon megnőtt. Az elmúlt években az első félévben, az első 6 hónapban átlagosan 3-4 ezer ilyen panasz érkezett, ezeknek a száma most meghaladta a 16 ezret. Baraczka Eszter hozzátette, ezek az esetek természetesen a sajtót is elárasztják. Belgiumban megkezdődött a nagy takarékoskodás, Brüsszelben 11 középületet, emlékművet, szobrot, beleértve a királyi palotát is, éjszaka már nem világítják ki, Vallóniában a csomópontok kivételével lekapcsolták az autópályán a világítást. Érdekesség, hogy rendkívüli mértékben megnőtt az érdeklődés az úgynevezett termoruházat iránt. Kiemelt kép: Szakszervezeti dolgozók tüntetnek Brüsszelben 2022. szeptember 21-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)