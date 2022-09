A bevándorlás korlátozására szólított fel a lakhatásért felelős holland miniszter

A bevándorlás visszafogására szólított fel Hugo de Jonge holland lakáspolitikai és területfejlesztési miniszter hétfőn, és aggodalmának adott hangot a népességnövekedés fenntarthatóságával kapcsolatban.

A kereszténydemokrata politikus a Nederlands Dagblad holland napilapnak adott nyilatkozatában – amelyet a Dutchnews hírportál idézett – rámutatott: Hollandia népességének növekedése fokozza a lakáspiacra nehezedő nyomást, és akár a társadalmi rend megbomlásához is vezethet. Véleménye szerint a lakosság évi 100 ezer fős emelkedésének csökkennie kell.

„Migráció mindig is lesz, és szükség is van rá, de már most látható, hogy túl sokat követelünk a társadalomtól” – jelentette ki de Jonge.

A holland statisztikai hivatal adatai szerint az ország lakossága az elmúlt 10 évben összesen egymillióval nőtt, és jelenleg 17,7 millió fő. Tavaly összesen 208 ezer külföldi állampolgár költözött Hollandiába, közülük a legnagyobb csoport, közel 117 ezer fő, más EU-s tagországokból érkezett.

A Dutchnews szerint a holland koalíciós kormány kötelezettséget vállalt a bevándorlási célszámok meghatározására és a menekültügyi politika felülvizsgálatára. De Jonge leszögezte: Hollandia támogatja a bevándorlást, de fontos, hogy Hága ura maradjon a helyzetnek.

„A bevándorláson belül a legfontosabb tényező a munkaerő, különösen a kelet-európai munkaerő beáramlása. Alaposabban meg kell vizsgálnunk, mely ágazatokban van munkaerőhiány, és hol kell szelektívebbnek lennünk” – jelentette ki a holland miniszter.