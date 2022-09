Sportágváltásban gondolkozik LeBron James

A sporttehetség középiskolás éveiben kiváló amerikai futballista volt, akkoriban még a Notre Dame Egyetem is toborozta a futballcsapatába. A junior évében elkapóként elért 1160 yardja a második legjobb eredmény a középiskola történetében – írja a Fox News.

Ebből a szempontból érthető, King James miért gondolja, hogy egy másik sportágban is felülhet a trónra, mégis nagy port kavart szombaton a közösségi médiában feltett kérdése. A modernkori kosárlabda egyik legnagyobb alakja Twitter-oldalán érdeklődött rajongóitól a váltásra vonatkozó jogszabályokról. „Van főiskolai jogosultságom, ha a kosárlabdán kívül más sportágat is űznék? Hogyan működik ez?” – írta.

Do I have college eligibility if I went to play another sport besides basketball? How does that rule work?

— LeBron James (@KingJames) September 24, 2022