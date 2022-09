Végzett élettársával, majd lánya párjával tüntette el a holttestet

A kegyetlen gyilkosságra akkor derült fény, amikor a 33 éves John Havens feladta magát a rendőrségen. A férfi nem bírt elszámolni lelkiismeretével, ezért besétált a rendőrségre, és elmondta, hogy barátnője anyja, Bonnie Marie Vaughn lelőtt egy férfit, majd arra kérte, hogy segítsen neki eltüntetni a holttestet. Az áldozatot később Jeffrey Fellmanként azonosítottak.

