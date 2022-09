Egyre nagyobb a bizonytalanság és a düh, sötéten látják a jövőt Németországban

Egyre nagyobb a bizonytalanság és a düh Németországban – ezzel a címmel közölt cikket a der Spiegel. A lap egy felmérést készített, amelyben arról kérdezték az embereket, hogy milyennek látják a jelenlegi helyzetüket. A többség negatívan nyilatkozott: 42 százalék számolt be bizonytalanságról, 33 százalék tehetetlenségről és alig 5 százalék gondolja úgy, hogy biztonságban van. A portál megjegyzi: a drasztikusan növekvő infláció és energiaárak miatt a németek sötéten látják a jövőt – számolt be az M1 Híradó.

Egy másik kutatás szerint a németek 65 százaléka tart attól, hogy tömeges tüntetések és zavargások lehetnek az energiaválság miatt – közölte a Magyar Nemzet. A lap azt írja: az ellenzéki AFD hívhatja utcára az elégedetlen embereket. A jobboldali párt ugyanis az egyetlen, amely ellenzi az Oroszországgal szemben kivetett szankciókat.

Az elmúlt hetekben több demonstráció is volt Németországban. Ezrek tiltakoztak a német kormány elhibázott energiapolitikája miatt Berlinben és Lipcsében is.

„Tiltakozom a magas infláció miatt, szerintem az extraprofitból származó adóval segíteni kellene az egyszerű emberek életén. Ársapkát kellene bevezetni az üzemanyagra és csökkenteni kellene az adókat”

– mondta egy demonstráló.

Németországban egy év alatt 78 százalékkal emelkedett a rezsiszámla, az embereknek pedig már az étkezés és a fűtés között kell választaniuk. A német közüzemi hálózati felügyelet arra kérte a lakosságot és a vállalatokat, hogy csökkentsék a fogyasztást. Csakhogy emiatt több nagyipari cég termelése is jelentősen visszaesett. A Financial Times arról ír, hogy az energiaválság miatt nehéz helyzetbe kerültek a német toalettpapírgyártók. Ezért több higiéniai termék is tartósan hiánycikk lehet.

„Eddig három segélycsomagot, három tehermentesítő csomagot bocsátottak útjára Németországban. De egyelőre az is kérdés, hogy a harmadik csomag esetében a 65 milliárd eurót ki fizesse, a kormány vagy a szövetségi tartományok. Ezzel párhuzamosan a Bundesnetzagentur a hálózati ügynökség vezetője többször nyilatkozta, hogy

télen várhatók gáz- és áramkimaradások Németországban és nem titok az sem, hogy 2023-ra újabb árrobbanásra lehet számítani”

– közölte az M1 Híradóhelyszíni tudósítója.

Németország ennek ellenére továbbra is kitart az Oroszországgal szembeni szankciók mellett, és igyekszik megoldásokat találni az energiaválságra. Olaf Scholz német kancellár az Egyesült Arab Emírségbe látogatott, hogy cseppfolyósított földgázzal pótolja a kieső orosz gázt.

„Fontos kérdésekről tárgyaltunk, szeretnénk elmélyíteni a két ország energetikai kapcsolatait. Szaúd-Arábiából eddig is importáltunk fosszilis erőforrásokat és a jövőben szeretnénk, hogy lehetőség nyíljon a hidrogén nagyarányú felhasználására is Németországban” – fogalmazott.

A Németországba irányuló orosz gázszállítás hetek óta akadozik.

A Gazprom augusztus végén karbantartásra hivatkozva leállította az Északi Áramlat 1-es vezetéket, néhány nappal később pedig Moszkva azt közölte: a szállítás addig nem tud újraindulni, amíg érvényben vannak a nyugati szankciók.

Kiemelt kép: Olaf Scholz német kancellár (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)