Tüntető gyújtotta fel magát a pályán Federer búcsúmeccse előtt

Roger Federer profi pályafutása utolsó mérkőzésén Rafael Nadallal párosban kikapott a férfi teniszezők londoni Laver Kupáján, így az első nap után 2-2-re áll az európai csapat és a világválogatott.

A visszavonulását múlt csütörtökön bejelentő, 20-szoros Grand Slam-győztes svájci klasszis saját kérésére 22-szeres GS-bajnok spanyol riválisa oldalán búcsúzott az élsporttól. Federerék 43 perc alatt nyerték az első szettet a Jack Sock, Frances Tiafoe kettős ellen, majd tie-breakben egyenlített az amerikai duó. A döntő rövidítésben mérkőzéslabdája is volt Federernek és Nadalnak, ám a búcsúzó 41 esztendős svájci játékos adogatásánál ezt hárítani tudta a világválogatott párosa, amely az utolsó három pontot megnyerve végül 2 óra 16 perc elteltével győzött.

Órákkal Federer búcsúmérkőzése előtt azonban egy klímatüntető férfi bement a teniszpályára, és felgyújtotta a karját. Emiatt el kellett halasztani Sztefanosz Cicipasz és Diego Schwartzman összecsapásának második szettjét.

NOW – Man sets himself on fire just before Roger Federer is due to play his last ever tennis match.

The man was protesting the use of private jets in the UK.pic.twitter.com/ydRGVD4BR4

— Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2022