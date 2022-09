Összeroppanhat az unió gazdasága az Oroszország elleni szankciók miatt

Szijjártó: Egy újabb szankciós csomag tovább mélyítené a válságot Európában

Szó sem lehet nyolcadik szankciós csomagról, már az eddigiek is több kárt okoztak Európának, mint Oroszországnak – jelentette ki Szijjártó Péter New Yorkban. A miniszter kiemelte: mára a büntetőintézkedésekről minden kétséget kizáróan kiderült, hogy azok nem érték el a céljukat. Ennek ellenére Brüsszelben még mindig vannak, akik újabb szankciókat akarnak. Szakértők szerint télen a saját választóik kényszeríthetik véleményük megváltoztatására a felelőtlen uniós politikusokat – számoltak be róla az M1 Híradójában.

