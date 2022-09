EU-szankciók: az európai feldolgozóipart érő károk örökre fennmaradhatnak a közgazdászok szerint

Egyre nagyobb bajba sodorják Európát az Oroszországra kivetett szankciók. Az Egyesült Államok tekintélyes gazdasági lapja, a The Wall Street Journal pedig elismerte: az európai energiaválság egyik nagy nyertese az amerikai gazdaság. A lap kiemeli, hogy az energiaárak vad ingadozása az ipari termelés leépülésével fenyegeti Európát, amelyre komoly hatással van a háború. Sőt, közgazdászok véleménye alapján azt írják, hogy Európának magas gázárakkal kell szembenéznie még 2024-ben is, amely viszont azzal fenyeget, hogy az európai feldolgozóipart érő károk örökre fennmaradnak – hangzott el az M1 Híradóban.

Az európai energiaválság egyik nagy nyertese az amerikai gazdaság – erről ír az egyik legnagyobb példányszámú amerikai lap, a The Wall Street Journal.

A lap szerint miközben az energiaárak vad ingadozása az ipari termelés leépülésével fenyegeti Európát, Washington számos ösztönzőt hozott létre a gyártás támogatására. Azt írják, a gazdasági folyamatok egyre inkább az Egyesült Államok kezére játszanak. Az egekbe szökő gázárak miatt ugyanis egyre több európai nagyvállalat dönt úgy, hogy az Egyesült Államokba helyezi át termelésüket.

Példaként a dán Pandora ékszergyártót, valamint a Volkswagent említi, a két cég amerikai terjeszkedést tervez, a Tesla pedig szünetelteti németországi beruházását.

Azt írják, ha

továbbra is maradnak az uniós szankciók, akkor még 2024-ben is magas gázárakkal kell szembenéznie Európának.

A lap által idézett közgazdászok szerint ugyanis a földgázkitermelők – Kanadától, az Egyesült Államokon át Katarig – középtávon is nehezen tudják majd helyettesíteni Oroszországot Európa ellátásában.

Nem a The Wall Street Journal az első tekintélyes amerikai lap, amelyik arról ír, hogy a brüsszeli szankciók hatalmas károkat okoznak Európának. A hét elején a The New York Times közölt egy franciaországi riportot, amelyben egy üveggyár kilátástalan helyzetét mutatja be. A szerző arra a megállapításra jutott, hogy a bénító energiaáraktól tönkremennek az európai gyárak.

Az amerikai lap szerint ezért egyértelműen az oroszországi szankciók a felelősek. Úgy fogalmaznak: „a válság az európai szankciók visszacsapása, amelynek célja Moszkva megbüntetése volt.” Majd hozzáteszik: „a megszorítások bár várhatóan átmenetiek, növelik a fájdalmas recesszió kockázatát Európában.”

De az európai emberek is egyre elégedetlenebbek a szankciók következtében megugró energiaárak miatt.

Szerdán például több ezren tüntettek a belga fővárosban. A demonstrálók úgy fogalmaztak, már elviselhetetlenek a megélhetési költségek.

„Özvegy vagyok. Egyedül dolgozom a családban, a fiam még mindig egyetemen tanul. Az energiaszámlám majdnem négyszáz euró volt, miközben ezernyolcszázat keresek havonta. Ha hozzáadjuk a bérleti díjat és a többi költségemet, számolják ki, nem tudok többet fizetni” – mondta egy brüsszeli nő.

Egy friss belga közvélemény-kutatás szerint a lakosság 64 százaléka aggódik amiatt, hogy nem fogja tudni kifizetni a villany- és gázszámláját, amely az elmúlt év alatt több mint kétszeresére nőtt. A megkérdezettek 80 százaléka azt mondta, hogy spórolnia kell az energiával és a vízzel.