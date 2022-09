Eladó a Stranger Thingsből ikonikussá vált ház, mától bárki lakhat Tótágas kapujában

Ahogy a sorozat többi része, úgy a ház, amelyben Will (Noah Schapp), bátyja, Jonathan (Charlie Heaton) és édesanyja, Joyce (Winona Ryder) lakik, telis-tele van a 80-as éveket idéző ikonikus bútorokkal és tárgyakkal. A ház most új lakókra vár, ugyanis a napokban hirdették meg, a rajongók pedig már 300 000 dollárért, azaz nem kevesebb mint 125 millió forintért megvásárolhatják – adta hírül az Evening Standard hírportál.

A kavicsos felhajtón keresztül megközelíthető 180 négyzetméteres bungalót egy hatalmas erdő öleli körül, és egy több mint hat hektáros telken áll.

A sorozatban az ábécével borított falakat látjuk, ahogy Joyce és Jonathan kommunikálni próbál a betűkön keresztül az eltűnt Will-lel. Joyce később egy fejszével szétveri ezeket a falakat. Itt találkozik a Byers család Will barátaival, itt állítanak csapdát a szörny elfogására, és itt mozog a Demogorgon a való világ és Tótágas között. Egy szó mint száz, a ház hatalmas jelentőséggel bír a sorozatban.

If you like STRANGER THINGS today is your day!!!! because the Byers house is for sale. Currently listed for $300,000 in Fayetteville, GA pic.twitter.com/hGHa2117eS

— Zillow Gone Wild 🏡 (@zillowgonewild) September 21, 2022