Agyonlőtte a férfit, kisfiát pedig a forró autóban hagyta meghalni

Lelőttek egy 38 éves férfit az utcán a texasi Houstonban kedd délután – írja a Fox News.

A helyszínre érkező rendőrök azonosították az áldozatot, és értesítették a feleségét, aki elmondta, hogy az incidens előtt a férje kétéves kisfiukkal távozott otthonról, hogy találkozzanak valakivel.

Houston police find father shot dead, 2-year-old deceased in backseat of SUV: ‘Hardest thing I’ve ever done’ https://t.co/It8jsQR17w

— Fox News (@FoxNews) September 21, 2022