Véletlenül lelőtte édesanyját egy hároméves gyerek

Egy dél-karolinai kisgyerek szerdán véletlenül lelőtte édesanyját – közölték a hatóságok. A 3 éves nem sokkal reggel 8 óra előtt ragadta meg a fegyvert – melyet a család nem tartott elzárt helyen– , és lelőtte anyját az otthonukban.

South Carolina 3-year-old accidentally kills mom in front of grandmother in shooting: cops https://t.co/hXDpgLZY9p pic.twitter.com/rxxIJa5kA7

— New York Post (@nypost) September 23, 2022