Tömegesen érkeznek a migránsok a szerb határ menti városokba

A szerb határ menti városokba tömegesen érkező migránsok egyre feszültebbek a hűvös időjárás miatt, és mihamarabb át akarnak jutni az Európai Unió területére. Az ott élők aggódnak a biztonságuk miatt. Az illegális bevándorlók száma ugyanis folyamatosan nő. Újabb és újabb migránscsoportok érkeznek, így az utánpótlás is folyamatos – számolt be az M1 Híradója.

Tömegesen érkeznek a migránsok a szerb határmenti városokba

Folyamatosan érkeznek a migránsok a szerb-horvát határ közelébe. Még a hideg időjárás előtt át akarnak jutni az Európai Unió területére, ezért egyre türelmetlenebbek.

Benzinkúton vásárolnak maguknak, élelmet és alkoholos italokat is vesznek. Közben pedig folyamatosan szervezkednek és telefonon egyeztetik hogyan és milyen útvonalon induljanak el. Sokan azt gondolják, hogy könnyebb dolguk lesz, ha csoportokba verődnek.

„Itt vannak a barátaim is. Együtt indulunk el néhány nap múlva a Németország felé” – mondta az egyik migráns.

Napról napra hűvösebb az időjárás, ezért takarókkal, kabátokkal védekeznek a hideg ellen.

„Folyamatosan jönnek ide az emberek, ezért egyre többen vagyunk. Egyre feszültebb a légkör. Az éjszakák most már hűvösek, minél hamarabb el akarunk jutni Európába” – tette hozzá.

Az M1 stábjának arról beszéltek, hogy több mint ezren várakoznak a befogadóközpontban, ahol gyakran egymással is összeszólalkoznak, lökdösődnek és agresszívan viselkednek. Sokan taxival érkeznek a befogadóközponthoz, ahonnan tovább viszik őket a közeli határövezetbe.

„Hosszú utat tettem meg Szerbiáig. Nem rossz itt, de itt is vannak, akik erőszakosak. Még néhány nap és indulok is tovább Ausztriába, onnan pedig Belgiumba” – mondta az egyikük.

A szerb főváros mellett durvább állapotok uralkodnak

Tömegesen érkeznek a migránsok. A jelenlétük állandósult már a városban. Az utcákban kerítéseket ugrálnak át és erőszakos módon próbálnak menedékhez jutni. Az Obrenovácon élők félnek, nem érzik magukat biztonságban. Azt mondják gyakoriak a támadások is.

„Félek. Egyedül élek a házban és különösen éjszaka félelmetes a környék. Olyankor is közlekednek. Sosem tudom, mikor jönnek be az udvaromba, vagy törnek be a házba. Mindig nagy csoportokban közlekednek. Ezek mindenre képesek. Nemrégiben egy kisgyereket támadtak meg a városban” – nyilatkozta egy helyi nő.

Vannak, akik csoportokba verődve foglalják el a befogadóközpont közelében lévő erdős területeket. Egyre több köztük az embercsempész. Akinek nincs pénze, annak nem segítenek az embercsempészek.

„Sokan foglalkoznak embercsempészettel. Ők itt élnek közöttünk. Belgrádban is sokan vannak. Három és fél ezer eurót kérnek a segítségért cserébe. Ha kifizettük a kért összeget, megmondják, hogy melyik határon próbálkozzunk. Magyarország, Románia vagy Horvátország felé küldenek minket” – mondta egy afgán férfi.

Idén itthon eddig több mint 1300 embert fogtak el embercsempészés miatt, míg 2015-ben egész évben csak mintegy 1100-at.

