Negyvenhárom év után derült fény egy megrázó családi titokra

Sylvia Ross 1979-ben temette el apját, John Thomas Thompsont az angliai Bishop Aucklandben található Witton Park temetőben. Azóta rendszeresen járt hozzá, minden születésnap, apák napja és karácsony alkalmából virágot vitt a sírhoz.

Nemrég azonban a tudtára jutott, hogy a sírhely egy teljesen más férfi, Frederick Brown koporsóját rejti, apja pedig egy jelöletlen sírban fekszik pár méterrel arrébb.

Sylvia was left ‘heartbroken’ at the thought her father had spent more than 40 years ‘thinking not one of us cared about him’.https://t.co/xdvouwIY5g

