Washingtonnak érdeke, hogy segítse Kijev védelmét az orosz támadásokkal szemben, de nem érdeke, hogy kockára tegye a regionális stabilitást és békét - véli Ronald Reagan volt tanácsadója, a Cato Institute külpolitikai szakértője. Doug Bandow szerint az Egyesült Államoknak inkább a konfliktus megfékezésére, és hatásainak az enyhítésére kellene koncentrálnia az Európai Unióval együtt.

Ukrajnának „békén kellene hagynia a Krímet” – írja Doug Bandow Ronald Reagan amerikai elnök volt tanácsadója az American Conservativeban.

Bandow szerint Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök „joggal álmodik a félsziget visszafoglalásáról”, – habár tervei nem reálisak, mivel még több amerikai fegyverrel sem valószínű, hogy Kijev visszaszerzi az összes elveszített területet – de a Biden-kormányzatnak szilárdan a valóság talaján kellene megalapoznia az Egyesült Államok Ukrajna-politikáját.

Washingtonnak érdeke, hogy segítse Kijev védelmét az orosz támadásokkal szemben, de nem érdeke, hogy Ukrajnát felhatalmazza arra, hogy a múltbeli történelmi hibák helyreállítása miatt Kijev kockára tegye a regionális stabilitást és békét.

A volt tanácsadó leszögezi, hogy

Zelenszkijnek és az ukrán népnek joga van azt akarni, amit akar. De ez nem ok arra, hogy Washington alárendelje az amerikaiak érdekeit ezeknek a preferenciáknak.

Bandow szerint ilyen körülmények között a Krím elleni ukrán támadás arra kényszerítené az Egyesült Államokat és Európát, hogy vagy növeljék támogatásukat azzal a fokozott kockázattal, hogy Kijevnek a Krím Oroszországtól való visszaszerzésére irányuló tervei ahhoz vezethetnek, hogy a konfliktus más európai országokra is átterjed, vagy hagyják el Ukrajnát, miután bátorították agresszív irányvonalát.

Kiemelte, hogy az USA célja Ukrajnában a válság hatásainak megfékezése kellene, hogy legyen, és az, hogy gondoskodjon arról, hogy a konfliktus ne terjedjen át más európai országokra.

Hozzátette, Washingtonnak, és az Európai Uniónak is nagy felelőssége van abban, hogy inkább fenntartsák Oroszországgal való “munkakapcsolatukat”, ahelyett, hogy Moszkvát a Kínával való szorosabb kapcsolat felé terelnék. Kijev bármilyen kísérlete a Krím elfoglalására vagy háborús céljainak bármilyen más kiterjesztése aláássa mindezen érdekeket – hangsúlyozta Bandow, hozzátéve, hogy:

„Nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy a krími emberek vissza akarnak térni az ukrán uralom alá, mivel a nyolc évvel ezelőtti népszavazás eredménye valószínűleg a félsziget többségi hangulatát tükrözi.”

Bandow ezzel kapcsolatban azt is kifejti, hogy Kijevnek önmaga védelmében a Nyugat által neki tulajdonított demokratikus értékeket kellene képviselnie. Ez pedig magában foglalja azt is, hogy elfogadja azt is, hogy vannak olyan korábbi állampolgárai, akik esetleg nem akarnak visszatérni a „kényszerű ölelésébe”.