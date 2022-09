Hajtóvadászat indult a tolvaj ellen, aki egy kisgyerekkel együtt lopta el a család kocsiját

Egy brit család éppen kipakolta a bevásárlást, amikor megállt mellettük egy sötét Nissan X-Trail, amiből kiugrott egy férfi és nagy sebességgel elhajtott járó motorú autójukkal, miközben a hátsó ülésen ült bekötve kétéves kislányuk a család macskájával.

Az eset a Durham melletti Quarrington Hillben történt szerda este 7 óra körül. Szerencsére pár óra múlva megtalálták három mérfölddel arrébb autójuk a kislánnyal együtt. A macskát továbbra is keresik.

