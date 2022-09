Frissen öntött betonba ragadt az autótolvaj

Letartóztattak egy washingtoni nőt, miután egy lopott autóval a friss betonba hajtott Lakewoodban, majd a gyerekével és egy üveg whiskyvel próbált meg elmenekülni a helyszínről – írja a New York Post.

Woman gets stolen car stuck in fresh concrete with whiskey bottle, 4-year-old inside https://t.co/HItInk31l7 pic.twitter.com/1EA4K5dbjF

— New York Post (@nypost) September 21, 2022