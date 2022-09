Fejbe lőtte az anyját a Riverdale színésze, életfogytiglant kapott

A 24 éves Ryan Grantham a Riverdale című sorozatban Jeffery Augustine szerepét játszotta. Valószínűleg örökre véget ért filmes karrierje, miután életfogytiglanra ítélték édesanyja megölése miatt.

Két évvel ezelőtt lőtte tarkón Barbara Waite-et, miközben a nő békésen zongorázott, majd lefilmezte édesanyja holttestét, és vallomást tett a videóban.

