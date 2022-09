Enyhítenek a beutazási szabályokon Hongkongban

Enyhítenek a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására bevezetett szigorú beutazási szabályokon Hongkongban, ennek részeként a hétfőtől hatályos szabályok szerint megszűnik a kijelölt szállodákban eltöltendő kötelező karantén – jelentette be Hongkong kormányzósága pénteken.

A Kínához tartozó, de különleges közigazgatási státuszú Hongkongba beutazóktól többé nem várják el az utazás előtti 48 órán belül készített PCR-teszt negatív eredményét igazoló dokumentumot. Ehelyett az indulást megelőző 24 órában készített antigén gyorsteszt negatív eredményét kell igazolniuk.

„Jóllehet nem tudjuk szabályozni a járvány tendenciáit (…), mégis egyensúlyt kell tartanunk a kockázatok és a gazdasági növekedés között” – mondta John Lee, Hongkong kormányzója pénteki sajtótájékoztatóján.

Mint elmondta, a szabályok enyhítése azért is szükséges, hogy „teret adjunk a világgal való kapcsolatteremtésre, és ezzel gazdasági lendületre tegyünk szert”, ehhez pedig kulcsfontosságú a beutazást nehezítő körülmények enyhítése.

Érkezést követően az utasokra három napig tartó házi karantén vár.

Ha ezt követően negatív teszteredményt tudnak felmutatni, szabadon léphetnek be olyan helyekre, mint az éttermek vagy bárok. Az érkezés után közvetlenül, majd az azt követő második, negyedik, és hatodik napon is kötelező lesz PCR-teszt elvégzése, az első hét napban pedig minden nap antigén gyorstesztet is végeztetnie kell a beutazóknak.

A kínai nagyváros közel két éven keresztül kötelező karantént rendelt el a városba érkezőknek, volt olyan időszak, amikor 21 nap karantén volt kötelező a kijelölt szállodákban. A 7,5 milliós lakosságú város sokáig Kína zéró-Covid politikáját követte a koronavírus elleni harcban, s fertőzöttség esetén egész lakóépületeket vett vesztegzár alá, hogy tesztelje a lakókat és megállítsa a vírus terjedését.

A hatóságok figyelemmel kísérik a járványhelyzetet, hogy eldöntsék, van-e helye a szabályok további lazításának – közölte a kormányzó.