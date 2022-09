Energiaválság: A franciák gázt adnak német áramért cserébe

Az Északi Áramlat 1-es vezeték karbantartás miatti leállása előtt Németországból a Saar-vidéken található Bliesgau régióján keresztül áramlott orosz gáz Franciaországba, azonban mindez most egy csapásra megváltozhat, ugyanis Németország az energiaválság miatt egy cserefolyamat keretében francia partnerétől szerezné be az energiahordozót. Az irányváltás azonban egy buktatót is magában hordoz – számolt be a német Tagesschau híroldal.

Nehéz őszi időszak elé néz minden olyan ország kormánya, amely el akarja kerülni azt, hogy állampolgárai a hűvös idő bekövetkeztével fázzanak. Németországban a lakosok ugyanis már azon aggódnak, hogy vajon lesz-e elég gáz a téli időszak átvészelésére. A Tagesschau híroldala kiemelte, habár a német gáztározók a tervezettnél nagyobb töltöttséggel rendelkeznek, a szövetségi kormány mégis lázasan további gázbeszállítók után kutat. A német töltöttségi mutató kapcsán azt nem szabad elfelejteni, hogy az ottani tárolók a magyar Klímapolitikai Intézet szerint még 100 százalékos töltöttség mellett is csak az ország éves felhasználásának 26 százalékát fedezik. Így jöhetett a képbe Franciaország is, amely elegendő gázmennyiséggel rendelkezik, azonban a villamos áram terén hiányosságokat szenved. Emmanuel Macron francia elnök ezen oknál fogva cserét ajánlott fel Németország számára, melynek keretein belül a németek végre gázhoz juthatnak, míg a francia cserepartner német áramot szerezhet – mutatott rá a német híroldal. Technikailag hogyan valósítható meg a lépés? A barterügylet középpontja a Bliesgau régiójában található Medelsheim település, mely gázátadási pontként az egyetlen közvetlen „gázhatártákelőhely” a két ország között. Mindeddig az orosz földgáz keletről nyugatra áramlott, azaz az Északi Áramlat 1-es vezetéken jött Németországba, ahonnan a bajorországi Waidhaus városából a Megal-vezetéken tovább haladva a Saar-vidék térségébe érkezett. Földgázvezetékek Európában (Forrás: Gefira.org , Publikálva: 2018) Kapcsolódó tartalom Gáz vagy szankció? – addig nem indul újra a teljes szállítás, amíg a szankciók életben vannak A Kreml kijelentette: amíg élnek az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók, nem állítják helyre a gázszállítást az Északi Áramlat 1 vezetéken. Technikailag azonban az irány megfordítása nem jelent nagy problémát – jelezte a Tagesschau. Újabb gázszállítás Oroszországból egyhamar nem várható, mivel Oroszország kijelentette, hogy az Európai Uniók által bevezetett szankciók következtében az eredetileg három napos karbantartás miatt felfüggesztett vezeték technikai hibáinak javításához szükséges alkatrészek beszerzése nem lehetséges. Az Északi Áramlat 1-es vezetéken így augusztus 31. óta nem érkezik gáz. Franciaország pedig a Közel-Keletről és Afrikából is importál gázt, melyet tovább tud adni a német fél számára. Kapcsolódó tartalom Német szociáldemokrata politikus szerint az Északi Áramlat 2 gázvezeték sohasem fog működni Az Északi Áramlat 2 gázvezeték porblémái már lassan egy éve húzódnak: a német energiaügyi szabályozó hatóság tavaly novemberben felfüggesztette ideiglenesen a gázvezeték engedélyezési folyamatát. A hírportál továbbá arra is kitért, hogy a német áram francia területre szállítása is egyszerű folyamatnak mondható, mivel a két ország, az európai elektromos hálózaton keresztül már régóta összeköttetésben áll. A határátlépés szinte automatikusan működik, Németország például az idén nyáron már többlet szélenergiát is szállított a szomszédos országba. Mindemellett a német atomerőművek is segíthet nyújthatnak a francia áramszolgáltató cégeknek. A francia atomerőművek elhasználódtak, így gyakran leállítják őket Franciaország helyzetét – mely szerint áramhiánnyal küzd, holott egykoron Európa legnagyobb atomenergia-termelője volt –, saját maga okozta. Kapcsolódó tartalom A lehető legrosszabbkor van bajban a francia nukleáris ipar Az energiaválság közepette megbosszulja magát, hogy az elmúlt évtizedben az „energetikai átmenet” homályos céljainak elérése miatt inkább elhanyagolták az atomerőműveket a baloldal által vezetett kormányok. A francia energiaipar problémáit okozó egyik ilyen erőmű, a Cattenom atomerőmű. A reaktor a világ hetedik legnagyobb erőműve, jelenleg azonban alig termel áramot, ugyanis négy reaktorából három leállításra került, mivel a hűtőrendszereinek csövei elrozsdásodtak. Franciaországban sok atomerőműben hasonló a helyzet, koruknál fogva elhasználódottak, így gyakran leállítják őket javítási munkálatok vagy károk felmérése miatt. Országszerte az 56 reaktorblokkból 32 jelenleg nem szolgáltat áramot, holott az ország villamosenergiájának nagy részét atomerőművekkel fedezi. A hiány télen tovább súlyosbodhat a híroldal szerint, ugyanis sok francia háztartás elektromos árammal fűt. A kormány novemberben tervezi az első atomreaktorok visszakapcsolását a hálózatra, azonban legalább februárig eltart, mire mindegyik energiát tud táplálni a hálózatba. A gáz elektromos áramra cseréje első pillantásra tökéletes üzletnek tűnik Ám az eljárással van egy bökkenő, ugyanis a francia gáz valójában nem kompatibilis a német hálózattal. Franciaországban a földgázt illatosítják, hogy minden szivárgást gyorsabban észleljenek. Németországban ez csak akkor történik meg, ha a gázt a városi hálózatba táplálják. A csővezetékhez közvetlenül csatlakozó nagy ügyfelek viszont ezt illatosítás nélkül kapják meg, melynek oka az, hogy a hálózatüzemeltetők által erre használt kénvegyületek hosszú távon károkat okozhatnak az iparban – hívta fel a figyelmet a Tagesschau. Az anyagok ismételt kiszűrésére szolgáló szagtalanító rendszer legkorábban néhány év múlva működhet Medelsheimben. Más „határátkelőhelyeken” már létezik szagtalanító rendszer, például a svájci határon fekvő Baden-Württembergi Wallbachban, amely tavaly kezdte meg működését. Az illatosított gáznak viszont hátrányai is vannak, többek között nagyon energiaigényes és drága annak vegyszeres tisztítása. A gázválság idejére a hálózatüzemeltetők ezért más utat választhatnak, ami azt jelenti, hogy egyszerűen betáplálják a kénes földgázt a hálózatba, miután erre külön engedélyt kértek. Ha a Német Szövetségi Hálózati Ügynökség hozzájárulását adja, akkor a hálózatüzemeltetők hamarosan közvetlenül ügyfeleikre háríthatják át a kártérítési igényeket. Mikor indulhatnak a szállítások? A Németországba induló francia gázszállítások valószínűleg illatosított gázzal kezdődnek, Medelsheimen és Wallbachon keresztül. A tervek szerint ez október 10-én kezdődhet meg. A csere keretein belül naponta száz gigawattóra földgáznak kellene áthaladnia a vezetékeken, ami a német fogyasztás körülbelül három százalékát teszi ki. A medelsheimi vezeték azonban csaknem tízszer ekkora kapacitással bír, viszont nem valószínű, hogy Franciaország a jövőben több gázt szállítana, mivel ők is függenek saját gázszolgáltatóiktól. A kiemelt kép illusztráció.