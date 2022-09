Elhunyt Donald Blinken, az Egyesült Államok egykori budapesti nagykövete

Kilencvenhat éves korában elhunyt az amerikai külügyminiszter édesapja, Donald Blinken, aki korábban az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagyköveteként szolgált – adta hírül fia a Twitteren. Antony Blinken a New York-i ENSZ-közgyűlésen tudta meg, hogy apja elhunyt. Az amerikai diplomácia vezetője bejelentésében így emlékezett: „a családom elveszített egy szülőt, egy nagyszülőt, a szeretet és az inspiráció forrását, édesapámat, Donald Blinkent”.

My family lost a parent and grandparent, a source of love and inspiration — my father Donald Blinken. A member of the U.S. Army Air Corps, a U.S. Ambassador, president of the Mark Rothko Foundation, chair of the State University of New York dad served his city, state and country.

