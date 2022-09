Agyonlőtte barátnőjét, mert szakítani akart vele

Az 55 éves Mark Smallt azzal vádolják, hogy agyonlőtte barátnőjét, a 39 éves Marivel Estevezt a minneolai luxuslakásukban.

A lövöldözés még júliusban történt, amikor a nő szakítani akart a férfival. A vita során a férfi kétszer is meglőtte az áldozatot – egyszer fejbe, majd a törzsébe –, ezután pedig a nő autójával és kutyájával elmenekült.

