Útra borult sörszállítmány miatt kellett teljesen lezárni egy autópályát

A floridai autópálya-rendőrség által megosztott fényképeken olyan mennyiségű sörösdoboz és sörösüveg borítja az utat, hogy az aszfalt alig látszik ki alóluk. A balesetben senki sem sérült meg súlyosan – idézte a The Guardian online kiadása a rendőrséget.



A hatóság tájékoztatása szerint két kamion összeütközött, s ezért félreálltak, majd két másik és egy furgon megállt segíteni. Ezekbe rohant bele a sörszállító, amely nem tudott időben megállni. Az egyik álló kamion betont szállított, amely szintén az úttestre ömlött.

A Florida highway was temporarily closed after a semitrailer carrying cases of Coors Light crashed and turned the roadway into a silver sea of beer cans. https://t.co/7HMhhXKa8l pic.twitter.com/pay87q9grL

— ABC News (@ABC) September 22, 2022