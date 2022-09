Tüntetéshullám söpör végig Nyugat-Európán a szankciók okozta válság miatt

Szerdán Belgiumban tüntettek a szakszervezetek, Németországban pedig október elejére hirdettek demonstrációkat az egekbe szökő energiaárak miatt. Többen is a szankciókat okolják a kezelhetetlen helyzetért, az emberek megélhetésüket féltik.

Legalább tízezres tömeg vonult fel Brüsszel utcáin a három legnagyobb érdekképviselet felhívására szerdán. A munkások azt követelték, hogy a kormány azonnal lépjen fel a megélhetési válság ügyében. Novemberre általános sztrájkot is terveznek Belgiumban.

Nehéz tél jöhet Európában, a brüsszeli tüntetés is ezt támasztja alá.

Korábban hasonló tüntetések voltak már Ausztriában, Csehországban és Görögországban is az emelkedő árak miatt.

Németországban sem rózsásabb a helyzet: az elszabaduló energiaárak miatt október elejére Berlinben és több kisvárosban is tüntetéseket hirdettek. Már korábban is tartottak demonstrációkat, de az energiapánik miatt most újra utcára vonulnak

A Reuters szerint a németek csaknem 40 százaléka fél attól, hogy télen nem vagy csak nagyon nehezen fogja tudni fizetni a gázt és az áramot.

A német szolgáltatók ugyanis a szankciók miatt megemelkedett költségeiket a fogyasztókra hárítják.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung számokat is közölt. Vannak, akiknek a gázszámlája az eddigi 154 euróról több mint 1106 euróra, vagyis 440 ezer forintra emelkedett havonta.

Egy Németországban élő nő, Mari Schmitz de Bruijn az M1-nek arról beszélt, hogy már most duplájára nőtt a gázszámlája: 160 eurót, vagyis átszámítva csaknem 65 ezer forintot fizet havonta, pedig még nem is indult be a fűtési szezon.

„Nagyon félünk. A szankciók nem Oroszországot érintik, hanem minket, németeket. Már nem megy tovább, olyan magas áram- és gázárakat kell fizetnünk, mérhetetlenül megdrágultak. A középosztály, a kisüzemek, a pékségek, a hentesek… Nekik fogalmuk sincs, miből fizessenek” – fogalmazott a nő.

Brüsszel azonban másképp gondolkodik, a bürokraták nem hajlandóak belátni, hogy a kontinens milyen nehéz helyzetbe kerülhet az Oroszországgal szemben bevezetett önsorsrontó szankciók miatt.

Az energiaválság már nemcsak az ipart, hanem az embereket is érinti, ez pedig könnyen vezethet általános elégedetlenséghez és demonstrációkkal tűzdelt télhez.

Kiemelt kép: Szakszervezeti dolgozók tüntetnek Brüsszelben 2022. szeptember 21-én, amikor a munkavállalói érdekképviseletek a növekvő energiaárakat ellensúlyozó inflációkövető béremelést követelnek a belga fővárosban. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)