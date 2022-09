Szijjártó Péter: A magyar-kínai együttműködés egy igazi “win-win” helyzet

A magyar-kínai együttműködés egy igazi “win-win” helyzet. Kapcsolatunk mindig is a kölcsönös tiszteleten alapult, és ma is ennek szellemében ültünk a tárgyalóasztalhoz Wang Yi minisztertársammal – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán, miután tárgyalásokat folytatott Kína külügyminiszterével New Yorkban.

Szijjártó Péter az ENSZ Közgyűlése alkalmával tárgyalt Wang Yi külügyminiszterrel, és áttekintették a kétoldalú együttműködés és a geopolitikai helyzet legfontosabb kérdéseit. A tárcavezető kiemelte, hogy Magyarország sokat profitál a kölcsönös tiszteletre és előnyökre épülő együttműködésből Kínával, ezért nemzeti érdeke ennek fenntartása.

Példaként hozta fel, hogy Magyarországra 2020 után idén is Kínából érkezik a legtöbb beruházás, a napokban indul meg az ország valaha volt legnagyobb, 3000 milliárd forint értékű beruházása, amelyet ugyancsak egy kínai vállalat, a CATL hajt végre Debrecenben.