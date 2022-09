Az EU újabb szankciók előkészítéséről állapodott meg Oroszország ellen

Az Európai Unió tagállamai megállapodtak szerdán New Yorkban, az ENSZ Közgyűlése alkalmával tartott találkozójukon, hogy újabb szankciókat vezetnek be Oroszországgal szemben, és növelik az Ukrajnának nyújtott támogatást – jelentette be Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

„Úgy döntöttünk, hogy amint lehet további büntetőintézkedéseket fogadunk el Oroszországgal szemben partnereinkkel együttműködve” – fogalmazott Borrell, miután egyeztetett a tagállamok tárcavezetőivel. Közleményében a politikus azt írja, hogy a részleges mozgósítással, annektálásról szóló jogsértő népszavazások támogatásával és tömegpusztító fegyverekkel fenyegetőzéssel Oroszország a konfrontáció útját választotta. „Az atomfegyverekre hivatkozás nem rendíti meg eltökéltségünket, elszántságunkat és egységünket, hogy kiálljunk Ukrajna mellett, és átfogó támogatást nyújtsunk ahhoz, hogy Ukrajna képes legyed megvédeni területi épségét és szuverenitását mindaddig, amíg erre szükség van” – tudatta Borrell. Az uniós főképviselő szerint a Vlagyimir Putyin által bejelentett részleges katonai mozgósítást pánik és elkeseredettség szülte. Kapcsolódó tartalom Putyin bejelentése után az ukrán vezetés az eddiginél is több katonai támogatást kért Részleges mozgósítást rendelt el Oroszországban Vlagyimir Putyin. A második világháború óta példa nélküli intézkedés elvileg 300 ezer, harci tapasztalattal rendelkező tartalékost érint. „Teljesen világos, hogy Putyin el akarja pusztítani Ukrajnát” – mondta Josep Borrell újságíróknak New Yorkban, kiemelve, hogy az orosz gazdaság egyes szektorai és a háborúért felelős személyek, szervezetek ellen készülnek újabb szankciók. Azt is elmondta, hogy hisz abban, hogy a miniszterek tanácsában egyhangú támogatást kapnak majd az újabb szankciók.