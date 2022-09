A német szociáldemokraták hét éves kortól biztosítanák a nemváltást a gyerekeknek

A berlini szociáldemokraták szerint a szülők belegyezése sem lenne szükséges a nemváltáshoz. Az elképzelései szerint a hét éves korú gyerekek– ha szükséges, szüleik akarata ellenére – önállóan változtathatnának keresztnevükön és nemi besorolásukon.

Az SDP egyik berlini kerületének csoportja szerint, már a hétéves gyerekek számára is lehetővé kellene tenni – akár szüleik akarata ellenére is- hogy megváltoztathassák nemüket és keresztnevüket. Az önrendelkezési törvény jelenlegi tervezetében még az szerepel, hogy a kiskorúak 14 éves kortól dönthetnek a változtatásról és kell hozzá a szülők beleegyezése is. Láthatóan az SDP-nek ez így nem volt elég, ezért a „Transz felszabadítás most” nevet viselő javaslatukban már új ötletek szerepelnek. Példának okéért a transzgyermekek gyámjaival kapcsolatban is meg kellene vizsgálni azt a kérdést, hogy kötelezhetőek-e arra, hogy részt vegyenek tanácsadáson –írja a Die Welt.

Till Randolf Amelung gender-kutató az újságnak adott interjújában bírálta a a tervezetet. Véleménye szerint a gyerekeknél a nemekkel kapcsolatos kérdések ebben a korai életszakaszban még nem rögzültek és sok kérdés még igen képlékeny bennük.

Amelung aki maga is transznemű azt gondolja, hogy azoknak a gyerekeknek, akik számára a nemváltás papíron a helyes út, fontos, hogy a terapeuták és a szülők is részt vegyenek a döntéshozatalban.

Ennek ellenére az SPD legújabb elképzelésében még a gyámok megválasztását is ahhoz kötné, hogy mennyire felkészültek a transzemberekkel kapcsolatos kérdéskörben.

