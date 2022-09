Veszélyben az ügyfelek adatai! Kibertámadás érte a Revulotot

Célzott kibertámadás érte a Revolutot, több mint ötvenezer ügyfelének adataihoz férhettek hozzá a hackerek, és hozták azokat nyilvánosságra.

A vállalat szerint neveket, címeket, e-mail címeket, telefonszámokat, a bankkártyaadatok egy részét és a számlaadatokat emelték le a szerverekről a támadók – olvasható a Cybernews cikkében.

@RevolutApp I presume this is a text scam ? Just got it sent to me pic.twitter.com/mr0JrrYFDM

— ✨ Mark@Links 📡🛰✨ (@satellitetruck) September 18, 2022