Verhofstadt, a Janus-arcú

A korrupció elleni harc felkent lovagja, vagy a velejéig korrupt megélhetési politikus archetípusa? Ez a kérdés vetődhet fel sokakban a nemzetellenes liberális politikus, Guy Verhofstadt viselt dolgait elemezve. Az Európai Parlament képviselője a napokban azzal került be a hírekbe, hogy hogy több száz millió forintnak megfelelő közpénzből újíttatta fel a luxusvilláját, de nem ez az egyetlen olyan történet, ami megkérdőjelezi a volt belga miniszterelnök hitelességét.

Verhofstadt valódi arca – ezzel a címmel közölt portrét a Magyar Nemzet az Európai Parlament egyik leginkább megosztó liberális képviselőjéről, Guy Verhofstadtról, aki – bár a legtöbbször a korrupció elleni harc felkent lovagjaként pózol – kiválóan megtestesíti a velejéig korrupt megélhetési politikus archetípusát. A volt belga miniszterelnök vélhetőleg már a saját politikai táborában sem egyöntetűen elfogadott, erre utal, hogy számos ügyét a liberálisoknak amúgy következetesen sosem ártó Transparency International teregette-teregeti ki. Verhofstadt – aki rendszeresen és látványosan kampányol Magyarország és a magyar kormány ellen – a napokban azzal került be a hírekbe, hogy több száz millió forintnak megfelelő közpénzből újíttatta fel a luxusvilláját. Igen, az adófizetők pénzéből.

Cikkében a Magyar Nemzet emlékeztetett más esetekre is, ilyen ezek közül az is, hogy Guy Verhofstadt korábban adóelkerülő cég igazgatótanácsában üldögélt mesés honoráriumért évekig, vagy oligarchák érdekében lobbizott európai piacokért. Igen, mindezt úgy, hogy eközben az adófizetők pénzéből parlamenti képviselőként felvette csinos, legkevesebb havi tizenháromezer eurós tiszteletdíját is.

Az offshore tényleg azt jelenti, hogy tengerparti?

Öt éve került nyilvánosságra, hogy a liberális politikus egy olyan szállítmányozó cégnek volt az igazgatósági tagja – évi huszonnégymillió forintnak megfelelő euróért –, amely egy offshore cégen keresztül igyekezett kibújni az adófizetési kötelezettségei alól. Az ügy nagyobb botránnyá dagadt, s például a belga Munkáspárt elnöke, Peter Mertens is bírálta Verhofstadtot, rámutatva, hogy tudnia kellett a Bermudára bejegyzett szatellitcégről. A felelősség vállalása helyett Verhofstadt a sajtósára bízta az ügy elsikálását, aki azzal a különös magyarázattal állt elő, hogy az Exmar Offshore valójában nem offshore cég, s csak azért van a nevében ez a kifejezés, mert szó szerint tengerpart menti tevékenységekkel foglalkozik.

Egy évvel később Guy Verhofstadt annak kapcsán keltette fel a nemzetközi sajtó érdeklődését, hogy különböző mellékes jövedelmeivel akár a többszörösét is megkeresheti az európai parlamenti képviselőségért járó fizetésének. A Le Soir nevű lap számolt be arról, hogy a belga politikus a parlamenti fizetésén felül akár közel másfél millió eurót – több mint félmilliárd forintot – is bezsebelhetett az eggyel korábbi európai parlamenti ciklusban.

A törvényesség mezsgyéjén, és azon túl

A Magyar Nemzet megjegyezte, hogy az EP-képviselőknek nem tilos a fentiekhez hasonló mellékes jövedelmekre szert tenniük – amennyiben ezeket nem titkolják a hatóságok elől –, a Brusselstimes.com nevű portál szerint Verhofstadt feltűnően sok pénzt keresett ilyen módon. Így akár összeférhetetlenség is könnyen kialakulhat, amennyiben a képviselő olyan cégektől fogad el pénzt, amelyek az EU hivatalos lobbilistáján is szerepelnek.

Az ügy kipattanásakor Verhofstadt igazgatója volt a Brüsszeli Szabadegyetem Sofina és Theodorus III nevű alapítványának, amely egyebek mellett startup cégekkel foglalkozik. Időközben bebizonyosodott, hogy Verhofstadt korábbi pártcsaládját, az ALDE-t – amelynek a frakcióvezetője is volt – is multicégek, közöttük az unión kívüli vállalatok pénzelik, s a pártcsaládban több vezetői tisztséget is betöltő Cecilia Wikströmöt vissza is hívták a svéd liberális EP-lista éléről, miután adócsalási botrányba keveredett.

Oligarchák is pénzelik

Guy Verhofstadt oligarchák érdekében is lobbizik, különösen Nicolas Boëllel áll szoros kapcsolatban, aki azt a Sofina holdingot birtokolja, amelynek az érdekeltségébe tartozik a GdF Suez is. Nem sokkal azután, hogy utóbbi vállalat 2014-ben meg akarta szerezni a görögországi Szaloniki vízművét, Verhofstadt az Európai Parlamentben követelte Alekszisz Ciprasz görög miniszterelnöktől a privatizációs csomagot. Verhofstadt ugyanekkor az APG nyugdíjalap igazgatóságának is tagja volt, s a Cipraszt, valamint Görögországot támadó beszéde után fél év alatt három görög miniszter is találkozott az APG vezetőivel.

A korrupció az az, amiből mi kimaradtunk

Míg Verhofstadt állítólagos korrupciós ügyeket emlegetve követeli a hazánknak – és a hasonlóan szuverenista vezetésű országoknak – szánt uniós támogatások visszatartását, a saját szövetségesei illegális ügyleteivel meglehetősen elnéző. Így például

akkor is hallgatott, amikor tavaly nyáron kiderült, hogy a szintén Renew Europe-tag Momentum EP-képviselője, Cseh Katalin családi cége megkérdőjelezhető körülmények között pályázott és nyert el több milliárd forintnyi uniós forrást.

Ezzel szemben a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök bármilyen megnyilvánulásából arra a következtetésre jut, hogy hazánk demokráciadeficitben szenved. Idén tavasszal azzal a teljesen jogszerűtlen elképzeléssel is előrukkolt, hogy fel kellene függeszteni hazánk vétójogát az uniós törvényhozásban.

Kiemelt kép: EPA/Francois Walschaerts